Dove vedere Inter-Juventus, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Juventus in diretta tv e streaming

Dopo le trasferte contro Roma e Young Boys, l’Inter torna a San Siro per uno dei match più attesi della stagione. Nella 9a giornata di Serie A, i nerazzurri affronteranno la Juventus di Thiago Motta, in una gara importante per testare le ambizioni Scudetto di entrambe le squadre.

Il calcio d’inizio è previsto per domenica 27 ottobre alle ore 18:00.

Probabili formazioni Inter-Juventus

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; K. Thuram; Weah; Douglas Luiz, Locatelli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Informazioni utili per seguire Inter-Juventus

Inter-Juventus sarà trasmessa domenica 27 ottobre alle ore 18:00 in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4k (numero 213).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Juventus, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky, si potrà usufruire della piattaforma Sky Go. La gara sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Juventus in diretta insieme a voi!