Futuro Inzaghi: doppio colpo Inter in Serie A per blindarlo

L’Inter è nella sua fase più delicata della sua annata, con la doppia sfida con il Barcellona che sembra essere un momento cruciale per evitare un tracollo totale dopo le tre sconfitte in una settimana. Tuttavia, nonostante chiudere la stagione a mani, vuote il futuro di Inzaghi in nerazzurro non sembra essere minimamente in discussione.

L’Inter, infatti, è convinta di voler proseguire con il tecnico piacentino, che, però, deve ancora sciogliere del tutto le riserve sulla sua permanenza a Milano. Lo riporta calciomercato.it, che evidenzia come il club sia pronto a un doppio rinforzo per la prossima stagione, in grado di soddisfare le esigenze del tecnico.

I nerazzurri, infatti, stanno guardando con attenzione due profili in Serie A, in particolare in casa Como. Il primo, già noto da tempo è quello di Nico Paz. La novità, invece, sarebbe rappresentata dall’interesse per Maximo Perrone, valutato circa 15 milioni. Potrebbe essere lui il nome giusto per sostituire la possibile partenza di Frattesi.