Barcellona-Inter, il SUPERCOMPUTER prevede la favorita

Iniziano oggi le partite valide per le semifinali di finale di Champions League, con l’Inter che si contenderà la finale di Monaco contro il Barcellona. La gara di andata si giocherà domani serà in Spagna, mentre il ritorno della doppia sfida andrà in scena la prossima settimana, martedì 6 maggio. Nell’altra semifinale, si sfideranno Arsenal e Paris Saint-Germain.

Il sogno di vincere la Champions League è ormai alla portata di tutte e quattro le formazioni, ma due di queste sembrano essere avere più chance. Il supercomputer di Opta, infatti, tutte le percentuali per la vittoria finale, sottolineando come Arsenal e Barcellona sembrino avere molte più chance di Paris Saint-Germain e Inter.

I Gunners, infatti, hanno il 31,3% di vittoria, seguiti dai catalani con il 27,4%. Nettamente sfavorita l’Inter, con solo 19,2%, dietro anche al PSG, con il 22%. Ai nerazzurri il compito di ribaltare sul campo questo pronostico.