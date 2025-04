Giudice Sportivo UFFICIALE: doppia squalifica in Inter-Verona

La gara con il Barcellona sarà uno snodo fondamentale per la stagione dell’Inter, che però deve guardare con attenzione anche alla prossima gara di campionato. A San Siro contro il Verona, infatti, i nerazzurri sono chiamati a reagire in campionato dopo due sconfitte consecutive.

Inter-Verona, però, non avrà due protagonisti importanti per quanto riguarda gli scaligeri. Il Giudice Sportivo, infatti, ha comunicato ufficialmente le squalifiche per la prossima giornata, certificando le assenze di Ghilardi e Coppola.

Squalificati entrambi per un turno, il primo per essere stato espulso e il secondo ammonito da diffidato in Verona-Cagliari, non saranno in campo a San Siro e perdendo così l’occasione di mettersi in mostra davanti alla dirigenza interista. Entrambi i difensori, infatti, sembrano essere nei radar nerazzurri come possibili rinforzi per la prossima stagione.