Dall’Inghilterra: MEGA offerta United per due giocatori dell’Inter

Si sta avvicinando la sessione estiva di mercato e così da tutta Europa spuntano notizie di interessamenti e trattative per l’Inter e tanti altri grandi club. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato le voci provenienti dall’Inghilterra in merito ad un interessamento del Manchester United per Yann Aurel Bisseck.

Adesso però la medesima fonte, che sarebbe il media britannico TeamTalk, annuncia che i Red Devils sarebbero sulle tracce di ben due giocatori dell’Inter e non più del solo Bisseck. Il secondo calciatore nerazzurro ad essere finito nel mirino della squadra di Manchester sembra essere Denzel Dumfries.

Lo United è da sempre uno dei club più ricchi al mondo ma nonostante i grandi investimenti che fa ogni estate, continua a faticare in Premier League. Quest’anno si trova lontanissimo dalla zona Europa e sembra intenzionato ad investire circa 100 milioni di euro per avere i due giocatori dell’Inter in estate.