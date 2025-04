Perché Barcellona-Inter NON si giocherà al Camp Nou

Dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, per l’Inter ora sul cammino europeo si presenta un altro avversario molto forte come il Barcellona. Il club catalano, dopo qualche stagione difficile per una crisi economica pesante, è tornato ai massimi livelli e punta al Triplete quest’anno.

L’obiettivo della società spagnola è infatti quello di cercare di vincere il più possibile per provare ad aumentare i ricavi ed evitare così di peggiorare le sue condizioni finanziarie. Un grosso investimento per il club è anche quello relativo al nuovo stadio visto che da ormai parecchi mesi è in piena ristrutturazione il Camp Nou.

Questo è il motivo per cui domani sera l’Inter non giocherà nello storico stadio del Barcellona la sua semifinale d’andata di Champions League ma scenderà sul prato dello stadio olimpico Lluís Companys, sempre nella città catalana, una curiosità di cui forse non tutti i tifosi nerazzurri erano a conoscenza.