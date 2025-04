Novità su Thuram: cambia il suo destino verso il Barcellona

Nell’ultimo periodo in cui l’Inter ha faticato molto, c’è stata la costante relativa all’assenza di Marcus Thuram che ha gravato sul gioco e la pericolosità dell’Inter. Il numero 9 francese è stato vittima di un infortunio che lo ha fermato proprio nel momento di maggior bisogno della squadra e domani c’è la sfida di Barcellona.

Questa mattina l’attaccante dell’Inter si è allenato con i compagni e dovrebbe quindi essere a disposizione per la semifinale d’andata di Champions League, come riporta Sky Sport. Il pieno recupero di Thuram è un’ottima notizia per Simone Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro visto il momento delicato che sta vivendo la squadra.