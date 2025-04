Moratti AVVISA: “Ho trovato strano si parlasse di Triplete”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il momento complicato della sua squadra del cuore. La formazione nerazzurra è reduce da tre ko in fila e ha detto addio alla Coppa Italia, oltre ad essere stata superata dal Napoli al primo della classifica di Serie A.

“Io ho trovato strano che si parlasse di Triplete o di Quadriplete anche solo per scherzo. Nella mia Inter non se ne parlò mai prima del traguardo. Era per noi una cosa nuova ma non eravamo ossessionati. Pensavamo sempre e solo alla partita successiva”, spiega Moratti.

L’ex patron nerazzurro poi dice la sua: “Quest’anno invece si è creata prima un’ossessione, poi quasi una scommessa da vincere, poi quasi una certezza. A un certo punto è come se l’Inter non potesse fare altro che vincerlo, il Triplete. Per questo la sconfitta in Coppa Italia ha generato dispiacere e delusione come se non si fosse raggiunto l’obiettivo naturale che si doveva raggiungere”.