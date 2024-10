Inter, documentario sulla seconda stella in streaming: dove vederlo

Dopo la proiezione nelle sale cinematografiche dal 19 al 25 settembre 2024, il documentario “Inter. Due stelle sul cuore” sbarca anche in streaming. A partire da oggi, martedì 22 ottobre, sarà infatti possibile vedere in esclusiva su Prime Video il film evento che celebra il ventesimo scudetto della storia dell’Inter conquistato da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi nella passata stagione.

Questa la nota del club nerazzurro: “Dopo il successo registrato al Box Office, il lungometraggio sbarca sulla piattaforma con il racconto della conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la vittoria del 20° Scudetto. A guidare gli spettatori ci sono tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends”.