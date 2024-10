Bisseck: “Palacios? Mi ci rivedo. Ecco cosa gli consiglio”

Nel corso della conferenza stampa in programma questo pomeriggio a Berna, nel corso della quale Simone Inzaghi ha svelato alcune possibili scelte di formazione riportando le condizioni degli infortunati, anche Yann Bisseck ha risposto insieme al tecnico nerazzurro alle domande dei giornalisti. Queste sono state le parole del centrale tedesco, pronto per una maglia da titolare nella gara di domani tra Young Boys e Inter:

ROMA – “Siamo molto contenti per la vittoria, ma adesso abbiamo la testa solo alla sfida contro lo Young Boys. Non sarà una gara facile”.

OBIETTIVI – “Vogliamo vincere tutte le partite, in ogni competizione. L’obiettivo è sicuramente quello di vincere lo Scudetto”.

INSIDIE – “In molti dicono che stiamo avendo delle sbavature in difesa, ma non è semplice. In queste gare abbiamo fatto tantissimi miglioramenti”.

SOMMER – “È un grandissimo portiere che dà sicurezza a tutta la squadra”.

CRESCITA – “Sto migliorando tanto e non voglio fermarmi in questo momento. Sono sempre a disposizione del mister”.

PAVARD – “Non è sicuramente semplice competere con un giocatore di altissimo livello come Benjamin. Sapevo di essere indietro nelle gerarchie, ma penso di aver recuperato un po’, per me è molto importante ripagare la fiducia del mister”.

PALACIOS – “Non è facile per lui, ma lo capisco perché mi ci rivedo. Lo vorrei aiutare di più, se solo non ci fosse la difficoltà linguistica. Nei miei primi 4 mesi ho giocato molto poco, ma devi sempre pensare a migliorare perché in Italia il livello è alto. Io ho imparato molto da Pavard e Darmian e sono sicuro che Tomas farà lo stesso”.