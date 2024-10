Inzaghi: “Quattro assenti. Ecco chi gioca davanti alla difesa”

Dopo i primi quattro punti collezionati nelle prime due giornate di Champions League, con il pareggio in trasferta con il Manchester City e la vittoria di San Siro con la Stella Rossa, l’Inter è pronta a tornare in campo per il match in programma domani sera a Berna alle 21.00 contro lo Young Boys.

Quest’oggi, a partire dalle 17.20, la conferenza stampa di Simone Inzaghi seguita in diretta su Passione Inter, alla vigilia del match europeo dei nerazzurri in Svizzera. Le parole pronunciate dal tecnico:

RISCHI – “Pensare già alla Juve? Non ci dev’essere questo pensiero, sappiamo il nostro modo di ragionare, partita dopo partita. Lo Young Boys lo scorso anno ha stravinto il campionato, quest’anno ha avuto qualche difficoltà iniziale. E’ una squadra fisica a cui bisognerà fare grande attenzione”.

ZIELINSKI – “Abbiamo avuto un problema traumatico di Asllani il venerdì, Calhanoglu ha avuto il problema domenica, le rotazioni a metà campo sono limitate. Zielinski ieri ha fatto una buona parte di allenamento e le sensazioni sono buone, ma manca ancora l’allenamento di questa sera e poi valuteremo”.

BASTONI – “Sto facendo delle valutazioni, sia per lui che per Dimarco. Domenica hanno fatto la terza partita consecutiva, dovrà fare delle valutazioni attente”.

MANTO SINTENTICO – “Cambia, inutile dire che è uguale, per questo abbiamo fatto oggi l’ultimo allenamento e ci dovremo abituare nell’ora che faremo qui sul campo. Lo Young Boys è una squadra strutturata, questo allenatore nuovo lo conoscevano già dallo scorso anno, la partita di sabato contro il Lucerna è stata una buona gara”.

ROMA – “Cosa mi lascia questa partita? Non saprei, posso dire che a Roma vinciamo da quattro anni e prima così. Probabilmente scorso anno nel primo tempo avevamo sofferto molto di più, io a fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi. Hanno giocato in condizioni difficili ed hanno mostrato grandissimo cuore, poi vincere sempre con 3/4 gol di scarto è difficile, eravamo contro una squadra di qualità che ha investito molto. Sappiamo che siamo all’inizio di queste 7 partite in 20 giorni, abbiamo avuto delle problematiche che dobbiamo risolvere il prima possibile”.

GIOVANI PRIMAVERA – “I ragazzi devono metterci del loro. Per quanto riguarda la mia carriera e qualla di mio fratello, prima di giocare in Serie A abbiamo dovuto fare la cosiddetta gavetta. Io fortunamente dalla Lega pro sono andato subito in Serie A. Alla Lazio ho lanciato diversi giovani, qua di meno. Berenbruch e Aidoo sono qua perché l’hanno meritato”.

BARELLA PLAY – “Sono stato molto contento di quello che ha fatto davanti alla difesa, così come lo aveva fatto l’anno scorso a Lecce, oppure a Udine. Secondo me ci sta dando una grande mano lì, domani uno tra lui e Zielinski giocherà lì non avendo Asllani e Calhanoglu. Per Zielinski faremo delle valutazioni oggi, parlerò col ragazzo. Barella, Mkhitaryan e Frattesi hanno speso tanto. Sicuramente giocherà Frattesi, uno partirà dell’inizio e l’altro entrerà”.

SOMMER SENZA NAZIONALE – “Cambia che rimane più tempo a lavorare con noi. Posso parlarne solo bene, è un giocatore che ho voluto fortemente, un grandissimo portiere e grandissimo uomo. Con lui si può parlare sempre e cerca di aiutare tutti”.

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport:

PARTITA – “E’ una partita di Champions, non semplice da affrontare. Affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore e che non è partita benissimo, ma l’ultima gara ha fatto bene ed ha vinto. Ci saranno delle difficoltà e dovremo essere bravi ad affrontarle nel modo giusto”.

MANTO ERBOSO – “E’ una cosa nuova per noi, siamo venuti a fare allenamento qua perché vogliamo abituarci con una sola seduta, ma è una cosa che può capitare. Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Oggi valuteremo le condizioni di chi ha giocato domenica, di Zielinski che ieri ha fatto un parziale ed ha dato buone risposte. Poi cercheremo di fare le scelte più giuste per questa partita“.