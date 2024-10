Young Boys-Inter, testa (anche) alla Juve: “4 big in panchina”

L’Inter è pronta a vivere la sua terza notte di Champions League. Dopo l’ottimo pareggio in casa del Manchester City e la larga vittoria interna sulla Stella Rossa, è il momento di affrontare lo Young Boys in trasferta.

Il calendario dei nerazzurri non è benevolo, visto che la squadra di Simone Inzaghi è attesa al rientro in Italia da un big match in Serie A, quello contro la Juventus di domenica pomeriggio. Un po’ come accaduto nella trasferta di Manchester, quando l’impegno all’orizzonte era il derby con il Milan.

Rispetto alla sfida dell’Etihad, Inzaghi è orientato a ruotare con ancor più decisione i suoi uomini. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in merito alle probabili formazioni di Young Boys-Inter, l’allenatore piacentino potrebbe tenere ben 4 big inizialmente in panchina, per poi utilizzarli eventualmente a gara in corso.

Dietro riposerà Alessandro Bastoni, reduce da 180 minuti in Nazionale e dalla titolarità anche in Roma-Inter. Al suo posto dovrebbe agire Yann Bisseck, nel nuovo ruolo in difesa. Non arretrerà Carlos Augusto, dunque, per un motivo ben preciso: l’esterno brasiliano sostituirà Federico Dimarco (secondo big a riposo) come esterno a tutta fascia e si tratterà della terza partita da titolare su tre in Champions League.

A proposito di partite consecutive dal primo minuto in Europa, lo stesso discorso vale anche per Mehdi Taremi, ancora titolare. Insieme a lui ci sarà Marko Arnautovic, stesso tandem utilizzato contro la Stella Rossa prima della sosta. Si accomoderanno così in panchina altri due titolarissimi della squadra di Inzaghi, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’argentino e il francese verranno schierati dall’inizio domenica contro la Juventus.