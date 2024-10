L’Inter preoccupata dal viaggio di ritorno: “Come nel derby”

Fra le insidie della sfida di stasera in Champions League contro lo Young Boys, per l’Inter ci sarà da tenere d’occhio anche la gestione del post-gara, soprattutto se pensiamo che l’impegno successivo in campionato sarà contro la Juventus.

In particolare, Simone Inzaghi e i suoi dovranno affrontare difficoltà logistiche legate al viaggio di ritorno che destano un po’ di preoccupazione. I nerazzurri, infatti, non potranno tornare in Italia in nottata ma dovranno farlo domani mattina, causa assenza di voli internazionali in notturna da Berna. La squadra, quindi, dovrà pernottare ancora in Svizzera e poi allenarsi domani ad Appiano Gentile subito dopo il volo.

La particolarità che risuona in maniera sinistra è legata al precedente, che fa notare La Gazzetta dello Sport. L’Inter seguì lo stesso programma forzato anche dopo la sfida al Manchester City: anche in quel caso si giocava di mercoledì e la domenica successiva era in programma un big match di Serie A, stavolta contro il Milan. Non andò benissimo.

Ed è un altro dei motivi per i quali Inzaghi sta tenendo la soglia dell’attenzione molto alta, in modo da non ripetere gli errori del mese scorso e dar seguito alle tre vittorie consecutive in Serie A.