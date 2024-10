Inzaghi rivoluziona la difesa: “Confermato il nuovo ruolo”

Simone Inzaghi si prepara a ricorrere a un ampio turnover per la gara di domani contro lo Young Boys. Una scelta tutto sommato obbligata, visto che l’Inter è reduce dal dispendioso impegno contro la Roma e dovrà fronteggiare la Juventus domenica prossima.

Fra i titolari che potrebbero partire inizialmente in panchina c’è anche Alessandro Bastoni, che ha giocato 180 minuti in Nazionale ed è stato schierato da titolare anche all’Olimpico. Secondo Tuttosport, al suo posto dovrebbe esserci Yann Bisseck.

Si tratterebbe di una conferma sulla nuova posizione assegnata al tedesco, che nella prima stagione all’Inter aveva sempre agito a destra in una difesa a tre. Già da qualche partita Inzaghi lo sta schierando a sinistra e l’eventuale titolarità di domani sulla corsia mancina sarebbe una conferma in tal senso. Bisseck, d’altronde, veniva impiegato in maniera analoga anche all’Aarhus, prima di approdare in nerazzurro.

A destra verrebbe dunque riconfermato Benjamin Pavard, con Stefan de Vrij a guidare la difesa visto anche l’infortunio di Francesco Acerbi. Le ultime indiscrezioni confermano – in generale – la volontà di ricorrere ad ampie rotazioni per Young Boys-Inter: Inzaghi pensa anche a un esordio da titolare.