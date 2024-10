Young Boys-Inter: “Inzaghi ha scelto la coppia d’attacco”

L’Inter domani sera giocherà a Berna contro lo Young Boys nella terza giornata della prima fase di Champions League. Una trasferta che per varie ragioni preoccupa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alle prese con diversi ragionamenti sul turnover.

L’allenatore deve gestire diversi fattori. In primis il calendario, vista che la sfida con gli svizzeri si incastra fra quelle con Roma e Juventus, con un turno infrasettimanale di campionato (a Empoli) alle porte. C’è poi da considerare l’emergenza infortuni che al momento priva l’Inter di Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani e Francesco Acerbi, mentre solo oggi si prenderà una decisione definitiva su Piotr Zielinski, che in ogni caso non è ancora al meglio.

Come se non bastasse, a preoccupare l’Inter c’è anche l’insidia rappresentata dallo stadio Wankdorf e dall’erba sintetica che cambia l’esperienza di gioco dei calciatori, soprattutto per chi non è abituato a farlo abitualmente.

Formazioni Young Boys-Inter: Taremi e Arnautovic coppia d’attacco

Fra le varie scelte di formazione a cui il tecnico sta pensando c’è anche quella che prevede di rivoluzionare la coppia d’attacco. Rispetto alla sfida con la Roma, il tandem potrebbe essere variato al 100% con Mehdi Taremi e Marko Arnautovic a formare il duo titolare.

I due hanno già giocato insieme nella seconda giornata di Champions con la Stella Rossa, l’iraniano è partito da titolare anche all’esordio contro il Manchester City e si tratterebbe della terza partita su tre dal 1′ in Europa, mentre il numero 8 è reduce dalle buone prove disputate con l’Austria (doppietta contro la Norvegia).

Lautaro Martinez e Marcus Thuram avrebbero così la possibilità di rifiatare in vista dell’impegno di domenica pomeriggio (ore 18:00) che metterà di fronte la Juventus a San Siro, ma in ogni caso potrebbero essere coinvolti a gara in corso contro lo Young Boys.