Quando torna Asllani: fissata la partita per il rientro

L’Inter ha perso Hakan Calhanoglu per le prossime due o tre partite ma, come se non bastasse, deve fare i conti anche con lo stop del suo sostituto naturale, ovvero Kristjan Asllani. Una situazione di emergenza per Simone Inzaghi, che spera almeno di recuperare l’albanese quanto prima.

Il vice Calhanoglu ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio che è diventato distorsione, motivo per il quale ha già saltato la sfida di Roma e domani non partirà per Berna in vista della sfida contro lo Young Boys. Ieri si è allenato a parte e lo staff medico nerazzurro ha deciso di non rischiarlo, anche perché l’obiettivo è quello di recuperarlo per Inter-Juventus di domenica prossima.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex Empoli nutre buone possibilità di essere della partita contro i bianconeri. In caso contrario, Inzaghi sarà costretto ad adattare una mezzala fra Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski come regista.