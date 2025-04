Torna dall’infortunio ma c’è il dietrofront: salta Barcellona-Inter

Questa sera alle ore 21 si gioca la gara d’andata delle semifinali di Champions League con Barcellona–Inter in terra spagnola che sarà il primo atto di questa sfida prima del ritorno a San Siro di martedì prossimo. Entrambe le squadre devono fare i conti con alcuni infortuni pesanti come Lewandowski da una parte e Pavard dall’altra.

Nel Barcellona però da alcuni giorni si è registrato il pieno recupero di Ter Stegen dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box da inizio stagione. Tuttavia, il tecnico dei catalani Hanski Flick ha deciso di non inserirlo di nuovo in lista UEFA e infatti il portiere tedesco non è convocato per il match di stasera, in cui giocherà Szczesny.