Piqué sul 2010: “Inter passò con un gol in fuorigioco”

In vista della super sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, i colleghi di Sky Sport hanno intervistato l’ex difensore blaugrana Gerard Piqué. L’ex calciatore spagnolo ha risposto anche ad una domanda sulla leggendaria semifinale (per i tifosi nerazzurri) del 2010 quando l’Inter di Mourinho eliminò una corazzata come il Barcellona di Guardiola.

“Un confronto complicato, dovemmo andare a Milano in pullman per via un esplosione di un vulcano. Perdemmo 3-1 all’andata e fu una gara complicata ma con un gol in fuorigioco e poi al ritorno segnammo l’1-0, ma ci annullarono un gol che secondo me era buono. Fu difficile per noi”, commenta l’ex giocatore del Barcellona.

Piqué infine fa una previsione sulla partita di questa sera in cui l’Inter farà nuovamente visita al Barcellona in semifinale esattamente 15 anni dopo: “Vedo il Barça leggermente favorito, l’Inter è una squadra forte ma nelle ultime sta soffrendo e il Barça ha vinto la finale di Coppa del Re giocando un ottimo calcio. Sarà sicuramente una grande partita e mi auguro passi il Barcellona”.