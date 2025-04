Inter snobbata: “Sondaggi su quanti gol farà il Barcellona”

Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida tra Barcellona e Inter per la semifinale di andata di Champions League, una partita davvero molto importante per entrambe le squadre che sognano di arrivare in fondo a questo prestigioso torneo. Il ritorno invece si giocherà martedì sera a San Siro e sarà certamente l’ultima partita europea della stagione che i tifosi nerazzurri potranno vedere a Milano.

Come abbiamo già visto su queste colonne, i tifosi blaugrana sono molto convinti di poter passare agevolmente questo turno contro l’Inter e prendersi quindi un posto in finale dove affronteranno PSG o Arsenal. Lo conferma anche l’inviato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che svela un dettaglio del pubblico spagnolo a poche ore dall’inizio della partita. Queste le sue parole per descrivere lo “snob” verso i nerazzurri:

“L’Inter qui è quasi la vittima sacrificale del Barcellona. Ve lo dico perché qui ci sono sondaggi su quanti gol può prendere la squadra nerazzurra, è vista così la sfida. Questo può caricare la squadra di Inzaghi secondo me. La formazione scelta da Flick sarà la stessa che ha vinto la Coppa del Re contro il Real Madrid qualche giorno fa. Ci sarà una scenografia particolare con un mosaico di bandierine rosse, blu e bianche”.