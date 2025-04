Barcellona-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta su Thuram

Dopo l’impresa con il Bayern Monaco nei quarti caratterizzata da due partite straordinarie, l’Inter torna a giocare nella competizione dove quest’anno ha fatto meglio: la Champions League. Questa sera i nerazzurri fanno visita ad una corazzata come il Barcellona di Flick per la gara d’andata delle semifinali.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi ai suoi uomini migliori per questo delicato appuntamento europeo. In avanti torna Thuram che farà coppia con Lautaro Martinez per trascinare l’Inter. Nella formazione titolare manca solo l’infortunato Pavard che viene sostituito da Bisseck.

Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter: