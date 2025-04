L’annuncio in DIRETTA di Inzaghi sulle condizioni di Thuram

Pochi minuti prima dell’inizio di Barcellona-Inter, gara d’andata delle semifinali di Champions League, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha fornito le sue sensazioni ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue parole nel prepartita di questa delicatissima gara europea:

“Thuram gioca, sta bene e sono passati 10 giorni dal problemino che ha avuto. Abbiamo deciso con lo staff che poteva giocare. Lui è un giocatore importante che ci è mancato tanto nelle ultime partite. Un giocatore però non può cambiare la squadra, è tutto il gruppo che ci ha portato fin qui. Servirà tutto oggi, siamo andati a Monaco e loro non perdevano da 3 anni in casa. Stiamo bene anche se l’ultima settimana non ci è piaciuta ma fa parte del percorso di tutte le squadre”.