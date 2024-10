Calhanoglu, brutte notizie Inter: ecco quando torna in campo

L’assenza di Hakan Calhanoglu, in questo momento della stagione, pesa come un macigno per l’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà essere abile nel trovare le contromisure adeguate per sostituire il regista turco, anche alla luce dell’assenza del suo vice, ovvero Kristjan Asllani. E

La Gazzetta dello Sport oggi fa una previsione sui tempi di recupero, dopo il comunicato ufficiale sull’infortunio di Calhanoglu diramato ieri dal club nerazzurro, nel quale si parla di “elongazione agli adduttori della coscia sinistra” che lo ha costretto al cambio dopo 12 minuti di Roma-Inter.

Il numero 20 nerazzurro salterà sicuramente la partita di domani contro lo Young Boys, ma con tutta probabilità anche la Juventus, con solo il 5% di possibilità di essere convocato contro i bianconeri. La linea scelta dall’Inter è infatti quella della massima prudenza, motivo per il quale Calhanoglu potrebbe saltare anche la trasferta di Empoli in programma per mercoledì 30 ottobre.

La data cerchiata in rosso per il suo ritorno è quella del 3 novembre, quando è in programma Inter-Venezia. Si tratterebbe di una prova generale in vista dei due match ravvicinati nella stessa settimana, contro l’Arsenal in Champions League (6 novembre) e contro la capolista Napoli in Serie A (10 novembre), tutte a San Siro.