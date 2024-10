ANSIA Calhanoglu: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter sull’infortunio

La sostituzione di Hakan Calhanoglu al 12′ di Roma-Inter ha messo in ansia tutto il mondo nerazzurro, con le dite incrociate da ieri sera per le condizioni del centrocampista turco. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato un’elongazione degli adduttori della coscia sinistra.

Questo il comunicato ufficiale del club:

Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.