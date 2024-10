Formazioni Young Boys-Inter, Inzaghi a sorpresa: “Esordio da titolare”

Oggi l’Inter partirà per Berna, dove domani sarà attesa dallo Young Boys per la terza giornata della prima fase di Champions League. Per i nerazzurri è una partita molto delicata anche a livello di calendario, visto che si incastra fra i match con Roma e Juventus di Serie A. Anche per questo motivo, il tecnico Simone Inzaghi sta seriamente pensando al turnover massiccio.

La sorpresa sta nel fatto che, tra le numerose rotazioni previste dal primo minuto, potrebbe rientrare anche il ruolo di portiere. Secondo Tuttosport, Josep Martinez coltiva speranze di partire dall’inizio al posto di Yann Sommer. Sarebbe una scelta a sorpresa, considerato che lo svizzero in questa stagione ha sempre giocato.

Per l’estremo difensore spagnolo, arrivato in estate dal Genoa, si tratterebbe quindi dell’esordio da titolare. Martinez è sbarcato a Milano con l’obiettivo di diventare il numero uno del futuro dopo una stagione di apprendistato da Sommer, partendo da vice nelle gerarchie.

Nella storia recente dell’Inter c’è peraltro un precedente che spinge l’ex Genoa verso la titolarità, ovvero quello legato ad André Onana. Anche il camerunese era partito da vice di Samir Handanovic, salvo poi esordire sempre in Champions contro il Bayern Monaco e prendersi la titolarità nel giro di poche settimane.