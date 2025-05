Icardi può tornare in Serie A: ecco l’offerta inaspettata

Il nome di Mauro Icardi è uno di quelli destinato sempre a dividere la tifoseria dell’Inter: c’è chi ne conserva infatti ancora un bel ricordo per tutti i gol che l’argentino ha saputo segnare con la maglia nerazzurra tra il 2013 e il 2019 e poi c’è chi invece non vuole più sentire il suo nome per il modo burrascoso in cui è terminato il rapporto.

Negli ultimi anni, dopo aver salutato Appiano Gentile, Icardi ha giocato con la casacca del PSG e con quella del Galatasaray, dove attualmente milita. Quest’anno ha però dovuto fare i conti con un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box quasi tutta la stagione e ora cerca riscatto per il prossimo campionato.

Secondo il media turco Fanatik, il centravanti argentino potrebbe però non restare ancora a lungo ad Istanbul visto che l’intento del Galatasaray sarebbe quello di provare a trattenere Osimhen in attacco per l’anno prossimo e gli stipendi di entrambi pesano troppo a bilancio. Per tale motivo si aprono le porte per un incredibile ritorno di Icardi in Serie A.

Sempre stando alle voci di questa fonte, sulle tracce dell’ex capitano dell’Inter si è mosso da alcuni giorni il Como. La ricca e ambiziosa proprietà lariana sembra essere interessata ad Icardi per puntare con determinazione all’Europa nel prossimo campionato dopo che quest’anno ha vissuto un percorso di crescita e si è salvata con serenità.