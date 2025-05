Offerta ufficiale per David dalla rivale: il piano dell’Inter

Uno dei nomi che maggiormente anima i tavoli del calciomercato in questa fase di avvicinamento all’estate è quello di Jonathan David, centravanti canadese classe 2000 che va in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno. Proprio per questo motivo ci sono tante squadre su di lui pronte a fare l’offerta giusta.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e da Matteo Moretto in queste ore, il Napoli sarebbe al momento una delle candidate più accreditate per prendere l’attaccante canadese. Il club azzurro ha infatti inviato agli agenti di Jonathan David una proposta ufficiale ma restano da trovare accordi su alcuni punti molto importanti.

Il Napoli sta quindi cercando di anticipare l’Inter e le altre società interessate giocando d’anticipo. Se la dirigenza nerazzurra riterrà però importante un innesto come quello della punta canadese dovrà accelerare i contatti nei prossimi giorni per evitare che il classe 2000 del Lille firmi con la squadra rivale per questo Scudetto 2024/25.