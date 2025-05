Il Manchester United cerca rinforzi: obiettivo in casa Inter

Si avvicina la sessione di mercato estiva che per l’Inter potrebbe portare diverse novità visto che sono tanti i giovani talenti osservati dalla dirigenza nerazzurra in questo momento. Il processo di ringiovanimento della rosa sembra infatti essere uno dei primi intenti di Oaktree per la squadra dell’anno prossimo.

Per acquistare nuovi giocatori giovani di qualità servirà però investire dei capitali importanti e per far fronte a queste spese potrebbero essere ceduti dei calciatori di valore attualmente in organico. Uno di questi può essere Yann Aurel Bisseck che, secondo quanto riportato da Fichajes.net, piace molto al Manchester United.

L’opinione di Passione Inter

Pur non parlando ancora di offerte ufficiali fatte provenire dalla società inglese, questa fonte iberica assicura che il Manchester United voglia investire su Bisseck e su altri innesti per rialzarsi dopo questa stagione deludente. Difficilmente però l’Inter accetterà di privarsi del suo difensore tedesco se non di fronte ad un’offerta molto importante vista la crescita nell’ultimo anno del numero 31 nerazzurro.