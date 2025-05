Scontro tra Sabatini e Biasin: “Cambiate giudizi sull’Inter”

Negli studi di Pressing si è commentato come sempre l’ultimo turno del campionato di Serie A e tra gli ospiti fissi ci sono il giornalista Fabrizio Biasin, sempre vicino al mondo nerazzurro, e altri opinionisti come Ivan Zazzaroni o Sandro Sabatini. Durante il programma Biasin si è scontrato con quest’ultimo in merito ai giudizi sull’Inter di Inzaghi.

Biasin ha voluto pungere con questo commento: “Tra la settimana scorsa e questa non è cambiato molto, l’Inter può sempre non vincere niente. Però adesso clamorosamente sono cambiati tutti i giudizi. I diretti interessati si ricordano di cambia opinione dopo ogni partita, non si può dire bravo se vince e dare del pirla quando si perde”.

Sabatini allora è poi intervenuto replicando con queste parole e volendo difendere i suoi giudizi sull’Inter e su Inzaghi: “C’è un piccolo particolare, che vince col Barcellona e prima pareggia col Parma. C’è il risultato che non è secondario”.