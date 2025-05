Il MAXI bottino da 200 milioni per il mercato dell’Inter

Il fantastico cammino che l’Inter sta compiendo in questa stagione in Champions League tra le tante conseguenze positive ne ha anche una riguardante le condizioni economiche della società nerazzurra. Le casse del club di viale della Liberazione hanno infatti segnato molteplici “segni +” nel corso di questa stagione.

Come analizzato nei giorni scorsi dopo il passaggio del turno con il Barcellona, tra premi UEFA e incassi dal botteghino l’Inter può ricavare più di 200 milioni di euro da questa edizione della Champions League in cui gli incassi sono da record per via del nuovo format che porta più gare e quindi anche più diritti TV.

Ovviamente non l’intero importo incassato dall’Inter in questo percorso europeo sarà investito sul mercato. Tuttavia, nell’ottica di ringiovanimento della rosa che Oaktree persegue questo denaro può fare molto comodo per investimenti mirati su giovani di qualità che possono dare una grossa mano a Inzaghi per restare competitivi in futuro.