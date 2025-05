L’ultimo canto del cigno: Dzeko può tornare in Serie A

Uno dei giocatori che negli ultimi anni è rimasto maggiormente nel cuore dei tifosi dell’Inter è senza dubbio Edin Dzeko che con la sua classe ed eleganza ha conquistato tantissimi supporter nerazzurri tra il 2021 e il 2023. Fu anche uno dei protagonisti della cavalcata fino alla finale di Champions League del 2023 con gol molto importanti.

Da due anni Il Cigno di Sarajevo gioca con la maglia del Fenerbahce dove condivide lo spogliatoio con un altro ex Inter come Skriniar. Tuttavia, secondo fonti turche, l’attaccante bosniaco potrebbe fare ritorno in Italia nel corso della prossima estate lasciando così dopo due stagione la società di Istanbul per rimettersi in gioco in Serie A.

Secondo il quotidiano turco Sabah, sulle tracce di Dzeko ci sarebbe la Fiorentina che starebbe valutando questo innesto di esperienza per tornare a vincere e a partecipare a competizioni importanti. Il contratto del centravanti 39enne scade a fine stagione ma da parte dell’ex Inter e Roma ci sarebbe apertura ad un rinnovo per un altro anno col Fenerbahce.