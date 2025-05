Biglietti Inter-Lazio: prezzi e come acquistare

Rimane ancora da confermare ufficialmente la data di Inter-Lazio, partita della 37^ giornata di Serie A che si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza. Questo incontro sarà l’ultimo che i tifosi nerazzurri potranno seguire a San Siro per questa stagione e per tale motivo c’è grande fermento tra il pubblico della Beneamata prima delle ultime gare in trasferta a Como e in finale di Champions League con il PSG.

Biglietti Inter-Lazio, 18 maggio 2025: fasi di vendita

Per questa partita che si giocherà il 17 o il 18 di maggio è già disponibile la vendita libera dei biglietti. L’Inter non ha più infatti in programma delle fase di vendita dedicati ai soli abbonati o possessori di tessera soci. Per acquistare un biglietto per Inter-Lazio basterà infatti dirigersi sul sito ufficiale del club e acquistare uno degli ultimi rimasti.

Biglietti Inter-Lazio, 18 maggio 2025: prezzi

Di seguito l’elenco di tutti i vari settori dello stadio Giuseppe Meazza (con ancora al loro interno dei posti liberi) e i relativi prezzi per un singolo tagliando per assistere a Inter-Lazio.

POLTRONCINA ROSSA CENTRALE – 220 euro

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 199 euro

POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 175 euro

PRIMO ROSSO CENTRALE – 150 euro

PRIMO ROSSO – 130 euro

SECONDO ROSSO CENTRALE – 110 euro

SECONDO ROSSO – 89 euro

SECONDO ROSSO LATERALE – 79 euro

TERZO ROSSO CENTRALE – 49 euro

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 169 euro

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162 – 169 euro

TRIBUNA ARANCIO 164 – 150 euro

POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X – 189 euro

POLTRONCINA ARANCIO – 135 euro

PRIMO ARANCIO – 120 euro

SECONDO ARANCIO CENTRALE – 99 euro

SECONDO ARANCIO – 89 euro

SECONDO BLU – 65 euro