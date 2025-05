Addio Inter, Romano: “Due club spingono per il difensore”

Il campo attende ancora di dare i suoi ultimi verdetti, con anche la corsa Scudetto riapertasi dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, ma la dirigenza dell’Inter guarda già al futuro. La prossima sessione di calciomercato, infatti, sarà molto delicata. Ci saranno diverse operazioni in entrata, ma, inevitabilmente, anche qualche addio.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club nerazzurro rischia di esserci Tomas Palacios, arrivato solo la scorsa estate. Secondo Fabrizio Romano, due club hanno chiesto informazioni all’Inter per il centrale classe 2003: si tratta di Eintracht Francoforte e Basilea.

Entrami i club “stanno spingendo per ingaggiare il difensore argentino”, con la decisione sul futuro di Palacios che in questo momento dipenderebbe esclusivamente dall’Inter. In questa stagione ha trovato pochissimo spazio e anche l’esperienza in prestito al Monza non è andata benissimo.