ENIGMA ultima giornata Serie A: l’Inter ha una soluzione

Bagarre totale in Serie A in tutte le zone della classifica nelle ultime due giornate del campionato. Tra Inter e Napoli che si contendono lo Scudetto, corsa europea e lotta per non retrocedere, sono ancora tantissime le squadre in lizza per un obiettivo.

Ecco perché oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità sulla totale contemporaneità della prossima giornata, in programma domenica 18 maggio. La Lega Serie A sembra aver preso una decisione, ma ora si ritrova con un altro enigma da sciogliere: la 38a giornata.

Il problema riguarda proprio Inter e Napoli, che potrebbero giocarsi lo Scudetto nello spareggio, in caso di arrivo a pari punti. Pertanto, l’ultima gara di campionato andrebbe anticipata a mercoledì 21 o a giovedì 22, lasciando spazio allo scontro diretto nel weekend successivo.

Una soluzione che darebbe sufficiente respiro all’Inter in vista della finale di Champions League. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come dalle parti di Appiano Gentile ci sia una preferenza chiara: giocare l’ultima giornata di Serie A mercoledì 21 (anche alle 18 per via della finale di Europa League), con l’eventuale spareggio sabato 24.

Un calendario così strutturato concederebbe all’Inter lo stesso riposo del Paris Saint-Germain, in campo proprio il sabato per l’ultima gara di Ligue 1. Tuttavia, è probabile che per una decisione ufficiale bisognerà attendere fino a lunedì prossimo.