L’Inter sogna lo Scudetto: Inzaghi CAMBIA idea sui titolari

Serviva un passo falso del Napoli ed è arrivato, anche se solo parziale. Tanto è bastato, però, per riaccendere le speranze Scudetto dell’Inter, che a due giornate dalla fine sogna il ribaltone completo sulla squadra di Conte.

Decisiva potrebbe essere la gara di domenica contro la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, le speranze di un ulteriore inciampo del Napoli sono riposte tutte nella trasferta di Parma, piuttosto che nella sfida dell’ultima giornata contro il Cagliari.

Ecco perché, contro i biancocelesti Inzaghi sembra intenzionato a cambiare strategia rispetto alla gestione dei titolari prevista. Niente riposo per chi sarà a diposizione, ovvero Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro Martinez (anche se solo l’ultimo sembra certo di non esserci). In campo, dunque, tutti i fedelissimi partiti dalla panchina a Torino. Contro la Lazio ci sarà la migliore Inter possibile, per provare a credere fino all’ultimo al Tricolore.