Svolta Zalewski: la decisione dell’Inter sul suo futuro

Sarà un mercato diverso rispetto al passato, quello che attende l’Inter la prossima estate. I nerazzurri vorranno rinnovare in modo consistente la rosa, tanto che le prime mosse concrete stanno già arrivando, visto anche l’impegno nel Mondiale per Club.

Petar Sucic è il primo nome che potrà presentarsi ai tifosi negli Stati Uniti, ma non sarà l’unico che potrà sfruttare al meglio questa vetrina. Sarà una grande occasione anche per Nicola Zalewski, che in questi mesi in nerazzurro sembra aver già convinto tutti.

Il polacco, come annunciato dal Corriere dello Sport, sarà una delle prime conferme per la prossima stagione, con la speranza di trovare sempre più spazio nella rosa di Inzaghi. Zalewski verrà riscattato dalla Roma per 6 milioni di euro.