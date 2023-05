A margine del Consiglio di amministrazione di oggi, l’Inter ha ufficialmente pubblicato i risultati finanziari al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi derivanti da sponsor e media. Particolare interesse suscita, inevitabilmente, il passaggio che fa riferimento al rapporto con Digitalbits-Zytara Labs, il main sponsor inadempiente che da qualche settimana è stato rimosso anche dalla maglia della prima squadra nerazzurra.

Dalla relazione presentata oggi, si evince che oltre agli 1,6 milioni di euro di bonus non saldati la scorsa stagione, Digitalbits non ha versato:

24 milioni di euro come base prevista per questa stagione;

come base prevista per questa stagione; 5,75 milioni di euro di ulteriori bonus scattati fino ad oggi, di cui 3,5 dopo il 31 marzo.

Il totale dei mancati pagamenti dunque va aggiornato e sfonda il muro dei 30 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Per l’Inter, il caso Digitalbits rappresenta un problema non da poco: 30 milioni di euro in meno nelle previsioni stagionali di ricavi sono un buco considerevole. In parte l’effetto negativo è stato attutito da altre partnership come Konami o LeoVegas.news e Ebay, arrivati a stagione in corso. Un miglioramento di circa 9 milioni di euro da global sponsor su base annuale che però non è bastato ad evitare un risultato inferiore dal punto di vista dei ricavi complessivi da sponsor rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I risultati sportivi, però, aiuteranno a compensare. E per il futuro vanno avanti le discussioni con un nuovo main sponsor che grazie al cammino in Champions dovrebbe arrivare presto.