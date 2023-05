UFFICIALE: da Suning altri 41 milioni nell’Inter tramite Oaktree

Non solo la questione Digitalbits. Dal bilancio del trimestre chiuso al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e media dell’Inter, emerge un’altra notizia importante.

La società ha ricevuto infatti nuovi finanziamenti da parte della controllante lussemburghese GrandTower, società attraverso cui Suning e la famiglia Zhang controllano l’Inter, per un totale di altri 41 milioni di euro. Dopo i 60 milioni di fine 2021 infatti, come si evince dalla relazione sui risultati finanziari sono stati immessi in Inter Media and Communication altri 10 milioni a febbraio 2023, 16 milioni a marzo 2023 e 25 milioni di euro il 17 aprile 2023. Una ulteriore immissione di capitali nel club tramite il prestito dal fondo californiano Oaktree in scadenza a maggio 2024.