Ts – Inter, un nome favorito per il nuovo sponsor: trattativa in corso

Arrivano nuove indiscrezioni sulla vicenda sponsor, con l’Inter sempre alla ricerca di una nuova partnership dopo la rottura definitiva con Digitalbits, arrivata a conclusione di diversi mesi di insolvenza. Secondo Tuttosport, c’è una trattativa in fase avanzata, sebbene non sia possibile ancora affermare quando e se andrà in porto.

Infatti, la compagnia aerea Qatar Airways, già sponsor in Serie A della Roma, sta parlando con il club nerazzurro da diversi mesi. La società qatariota, con accordi anche con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, sembra essere in vantaggio su Turkish Airlines, altro nome circolato molto nelle ultime settimane.

I risultati sportivi in Champions League, inoltre, potrebbero aiutare l’Inter: la finale di Champions League ha aumentato l’appeal del club che, allora, spera di riuscire a ottenere una sponsorizzazione più vantaggiosa possibile in termini economici. I nerazzurri vorrebbero una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro a stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’importanza dei risultati raggiunti in campo europeo ha un valore anche in sede di trattativa con gli sponsor. Questo è un fatto, che non dovrebbe stupire più di tanto l’ambiente nerazzurro, già consapevole dell’importanza anche dal lato finanziario della finale di Champions League raggiunta. Le problematiche con Digitalbits hanno creato un vuoto pesante in casa Inter e riuscire a recuperare parzialmente con un nuovo contratto di sponsorizzazione di alto profilo sarebbe un’ottima notizia.