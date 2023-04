L’Inter si candida ad un altro trofeo: con la finale di Coppa Italia arriva anche la prossima Supercoppa

La vittoria contro la Juventus di ieri sera permetterà all’Inter di giocarsi non uno, ma ben due trofei. Oltre alla finale di Coppa Italia infatti (contro una tra Fiorentina e Cremonese), gareggerà anche per la Supercoppa Italiana, che col nuovo format accoglierà 4 squadre anziché 2.

Dal 2024 infatti ci saranno le final four da giocare in Arabia Saudita. A contendersi il titolo, oltre ovviamente alle vincitrici di Campionato e Coppa Italia, ci saranno infatti la seconda classificata della Serie A e la finalista perdente del trofeo nazionale. Quindi in automatico, anche qualora perdesse la finale, l’Inter è già ammessa alla nuova Supercoppa Italiana.

Una boccata d’aria anche economica per le casse del club, oltre che un motivo di orgoglio sportivo, visto che la nuova Supercoppa prevede un montepremi totale di 23 milioni di euro da spartire tra le partecipanti. La sola partecipazione garantisce altri 4 milioni di euro subito, mentre altri 7 saranno dati alla squadra che solleverà il trofeo.