Esulta tutto il mondo Inter per la vittoria della Coppa Italia, ottenuta in rimonta 2-1 contro la Fiorentina. Grande soddisfazione per tutti i giocatori, compreso anche Milan Skriniar, infortunato, ma presente in panchina per la finale.

Il difensore sloveno ha gioito sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto insieme alla coppa appena conquistata dalla squadra nerazzurra. Il messaggio in calce recita così: “5 in 6 anni e ne manca ancora una. Andiamo squadra, fino alla fine”.