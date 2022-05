Verso la finale di Coppa Italia: l’albo d’oro della competizione

Inter al terzo posto, Juve in vetta solitaria

In vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera tra Inter e Juventus, ripercorriamo brevemente la storia della seconda competizione nazionale per importanza. La prima edizione si tenne nel 1922, con la sorprendente vittoria del Vado Ligure, ma inizialmente la Coppa non venne pensata come un "format" annuale. Riproposta e interrotta nel 1926, venne introdotta ufficialmente come competizione stagionale e regolare nel 1935. Fermatasi per la Seconda Guerra Mondiale, riprese in pianta stabile dal 1958. Il record di titoli, come potrete vedere nell'elenco sottostante, è della Juventus, forse irraggiungibile a quota 14. In seconda posizione c'è la Roma e in terza l'Inter, a pari merito con la Lazio. Una eventuale vittoria dei nerazzurri li lancerebbe al terzo posto solitario, all'inseguimento ravvicinato dei giallorossi.