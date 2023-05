Ecco quanto guadagna l’Inter con la vittoria della Coppa Italia

Fiorentina-Inter sarà l’ultimo atto della Coppa Italia 2022/2023, l’occasione per i nerazzurri di portare a casa il secondo trofeo stagionale e di riconfermarsi campioni della competizione per il secondo anno consecutivo. Oltre al risultato sportivo, però, c’è anche il lato economici, che in casa interista non può mai passare in secondo piano.

Vincere la coppa permetterebbe all’Inter di incassare 4.5 milioni di euro questa cifra, però, andrà anche aggiunto l’incasso dello Stadio Olimpico, che le due finaliste divideranno al 50% e che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. Inoltre, secondo disposizioni della Lega Serie A, la finalista perdente riceverà comunque 2 milioni di euro.

C’è di più: partecipare all’ultimo atto della coppa nazionale significa aver già staccato il pass per la nuova Supercoppa italiana (a cui parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate della Serie A). Il nuovo formato offre un montepremi totale di 23 milioni di euro: la partecipazione garantisce altri 4 milioni di euro subito, mentre altri 7 saranno dati alla squadra che solleverà il trofeo.

Cifre non indifferenti, che all’Inter possono sempre tornare utili per dare ulteriore respiro ai conti del bilancio.