Finale Coppa Italia, l’Olimpico sarà tutto esaurito: ecco l’incasso

Sarà uno spettacolo mozzafiato quello dello stadio Olimpico, teatro della finale di Coppa Italia 2022/2023. In campo Fiorentina e Inter, che si contenderanno il trofeo davanti a un pubblico di oltre 60 mila persone, per una partita che registrerà il tutto esaurito sugli spalti.

L’evento, con uno stadio, diviso in due tra viola e nerazzurri, con circa 30 mila biglietti a testa per le due società, dovrebbe registrare un incasso vicino ai 5 milioni di euro, che le due squadre divideranno equamente e che andrà a sommarsi agli ulteriori introiti previsti per la gara.

La finale vanterà una copertura mediatica di prim’ordine, con oltre 38 telecamere predisposte per l’evento e con oltre 165 paesi stranieri collegati.