Inzaghi è un maestro delle finali: il suo storico fa sperare l’Inter

Il feeling di Simone Inzaghi con le gare di coppa è ormai certificato. La stagione dell’Inter, deludente in campionato, è una gioia dietro l’altra nelle gare di coppa: dopo la Supercoppa Italiana e la semifinale di Champions League, è arrivata anche la seconda finale consecutiva in Coppa Italia.

LEGGI ANCHE Acerbi da applausi contro la Juventus: i voti dei quotidiani

Lo storico del tecnico nerazzurro è impressionante: quella del 24 maggio a Roma, infatti, sarà la sua ottava finale in carriera (escludendo i 3 trofei in Primavera, anche quelli in coppa). Nelle precedenti 7 gare, Inzaghi è stato praticamente infallibile: 3 vittorie con la Lazio e 3 con l’Inter (2 Supercoppe e 1 Coppa Italia). L’unica sconfitta è arrivata nel 2016/2017, in Coppa Italia contro la Juventus.

Numeri eccellenti che fanno ben sperare per la conquista di un altro trofeo (sarebbe il quarto della gestione Inzaghi). E chissà che con eventuale un approdo in finale di Champions League, Inzaghi non confermi la sua maestria anche con la coppa delle grandi orecchie. Prima di pensarci, però, c’è lo scoglio Euroderby da superare.