Lukaku scalpita, ma Dzeko è in forma: ecco la mossa di Inzaghi

Mancano poco più di ventiquattro ore a Fiorentina-Inter, ma Inzaghi sembra avere già in testa la formazione che scenderà in campo domani sera all’Olimpico, nella finale di Coppa Italia. In particolare in attacco, il tecnico sembra aver già pronta la strategia da adottare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Inzaghi ha già preparato la staffetta in attacco: dal primo minuto si affiderà alla sapiente regia avanzata di Dzeko, in coppia con Lautaro Martinez. Una mossa già vista nelle gare cruciali in Champions League, con Lukaku pronto a essere sfruttato come arma tattica da inserire a partita in corso.

L’opinione di Passione Inter

Non sorprende la scelta di Inzaghi: queste sono le gerarchie dell’attacco dell’Inter e difficilmente verranno scalfite da qui al termine della stagione. Lukaku spera di prendersi la titolarità fissa in partite come quella di domani sera (l’obiettivo è chiaramente la finale di Champions League), ma la gestione del tecnico piacentino è stata fin qui fruttuosa e cambiare ora potrebbe solo alterare negativamente gli efficaci equilibri nerazzurri.