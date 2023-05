Gds – Handanovic, c’è ancora speranza per il rinnovo?

Tanta incertezza sul futuro di Samir Handanovic, che domani partirà titolare nella finale di Coppa Italia, cercando di alzare il quinto trofeo con la maglia dell’Inter. La sua presenza in porta non è in dubbio, mentre il suo rinnovo di contratto è tutt’altro che sicuro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il prolungamento potrebbe esserci solo a patto di una netta riduzione dell’ingaggio. Handanovic percepisce attualmente 2.5 milioni di euro e l’Inter potrebbe offrire massimo 1.5 milioni di euro. Per ora non c’è ancora nessuna intesa tra le parti.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Handanovic potrebbe essere abbastanza sorprendente. Nelle ultime settimane, infatti, l’addio del portiere sloveno sembrava abbastanza certo, con tanto di striscione di commiato riservatogli dalla Curva Nord. Il capitano nerazzurro è ormai una riserva e l’Inter dovrà capire bene se potrà ancora aver bisogno di lui in quel ruolo, eventualmente anche come leader dello spogliatoio.