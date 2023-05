Ha suscitato un po’ di perplessità nel mondo Inter la designazione di Massimiliano Irrati per la finale di Coppa Italia. Il motivo? Il fischietto è nato a Firenze, sebbene faccia parte della sezione di Pistoia. Tuttavia, la scelta, già totalmente ammissibile a livello di regolamento, ha un motivo ben preciso.

Il perché di questa decisione è stato spiegato da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo, infatti, ha sottolineato come la designazione sia frutto di una volontà chiara. L’obiettivo, infatti, è via via annullare il principio della cosiddetta territorialità, eliminando di fatto quelle preclusioni che nascono attualmente se un arbitro è della stessa città di una delle due squadre in campo.