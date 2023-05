VIDEO – Skriniar TORNA in campo: allenamento ad Appiano

Alla vigilia della finale di Coppa Italia, l’Inter è in campo ad Appiano Gentile per preparare la gara contro la Fiorentina. Sul terreno di gioco però si è rivisto anche Milan Skriniar, tornato ad allenarsi dopo l’infortunio.

Come si può vedere nel video qui sotto, il difensore slovacco non si è allenato insieme al resto della squadra, ma ha lavorato a parte per ritrovare la condizione migliore. L’obiettivo di Skriniar potrebbe essere quello di tornare quantomeno a disposizione per la finale di Champions League, contro il Manchester City.