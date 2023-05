L’Inter è in finale di Champions League, un traguardo che sembrava insperato fino a qualche anno fa. Ora, invece, i nerazzurri sono a un passo dalla vittoria e, allora, tornare in mente una vecchia promessa fatta da Milan Skriniar.

Come si può vedere nel video qui sotto, intervistato da Sky Sport nel 2019, il difensore slovacco affermò che avrebbe aggiunto “Inter” al suo nome in caso di vittoria della Champions League. Una promessa che al tempo sembrava una dichiarazione d’amore eterna ai colori nerazzurri e un modo simpatico per farsi “perdonare” il nome che ricorda la rivale cittadina.

Chissà se lo slovacco vorrà, eventualmente, mantenerla ancora, a poche settimane dal suo addio all’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain.