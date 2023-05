L’Inter è partita per Roma in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un evento fondamentale per i nerazzurri che potrebbero centrare il secondo trofeo stagionale. Nel volo, in partenza da Malpensa, è presente anche il presidente Steven Zhang, desideroso di essere vicino alla squadra.

Non solo, sull’aereo, come riportato da Calciomercato.it presenti anche Skriniar e Mkhitaryan. Impossibile che i due possano essere utilizzati per la partita di domani, ma, evidentemente, l’Inter vuole fare gruppo e compattarsi con tutti i suoi elementi in vista di questo importante evento.